09:58, 23 сентября 2025Наука и техника

Раскрыты дизайн и цена складного iPhone

Bloomberg: Складной iPhone окажется супертонким и будет стоить минимум $2000
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Первый складной смартфон от Apple будет похожим на ультратонкий iPhone Air. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно раскрытой инсайдером Марком Гурманом информации, складной iPhone окажется «супертонким достижением дизайна». Он заметил, что этот девайс будет выглядеть как два iPhone Air, соединенных друг с другом. Air — новый смартфон Apple, который имеет титановый корпус и рекордную толщину 5,6 миллиметра. Специалист уточнил, что iPhone Air будет основой складного iPhone в плане дизайна.

Также он отметил, что этот аппарат будет стоить как минимум 2000 долларов, или около 167 тысяч рублей. В июле о том, что девайс будет стоить 2000 долларов, заявляли аналитики JPMorgan. Гаджет получит передовую конструкцию шарнира, которая позволит уменьшить размер складки на гибком дисплее.

Первый складной iPhone должен выйти в рамках осеннего окна 2026 года — как и предсказывали многие инсайдеры ранее. Гурман полагает, что Apple будет производить и собирать складной аппарат на фабриках Foxconn в Китае — несмотря на слухи о том, что производство должны начать в Индии.

В конце сентября издание The Information выяснило, что корпорация Apple столкнулась с аномальным спросом на смартфоны. Самой популярной моделью серии назвали базовый iPhone 17.

