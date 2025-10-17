Путешествия
Генконсульство России подтвердило кончину туристки на курорте Турции

Генконсульство России подтвердило кончину россиянки в гостиничном номере турецкой Аланьи. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС со ссылкой на сообщение диппредставительства.

Работники генконсульства находятся в постоянном контакте с родственниками не выжившей на турецком курорте 69-летней российской туристки. Местная газета Alanya Postası сообщает, что в настоящее время тело направили в морг, полиция начала расследование случившегося.

Ранее Telegram-канал Shot писал, что работники отеля в районе Каргыджак нашли бездыханную российскую путешественницу в номере. Они обратили внимание на то, что женщина не выходила из комнаты несколько дней.

