Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

Shot: 69-летнюю россиянку нашли бездыханной в номере отеля в Аланье

Отдыхавшую в Турции российскую туристку нашли бездыханной в номере отеля в Аланье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 69-летняя женщина по имени Ольга находилась в гостинице в районе Каргыджак. 16 октября персонал отеля обратил внимание, что постоялица не выходит из номера. Они зашли в комнату россиянки и нашли ее тело. На место прибыли скорая помощь и полиция.

Ведется расследование дела.

