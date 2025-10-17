Путешествия
13:41, 17 октября 2025Путешествия

Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Burak Kara / Getty Images

Отдыхавшую в Турции российскую туристку нашли бездыханной в номере отеля в Аланье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 69-летняя женщина по имени Ольга находилась в гостинице в районе Каргыджак. 16 октября персонал отеля обратил внимание, что постоялица не выходит из номера. Они зашли в комнату россиянки и нашли ее тело. На место прибыли скорая помощь и полиция.

Ведется расследование дела.

Ранее в Мьянме нашли проданную в рабство россиянку, готовятся документы для ее возвращения на родину. Уточняется, что посольство России в Мьянме совместно с профильными органами страны предприняло шаги по установлению места нахождения российской гражданки и ее передачи в региональный полицейский миграционный центр.

