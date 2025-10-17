Забота о себе
Кошка помогла хозяйке обнаружить рак груди

Terra: Кошка обнаружила рак груди у бразильской журналистки Косты
Фото: @elaynecosta1

Бразильская журналистка Илэйн Коста рассказала, что кошка помогла ей обнаружить рак груди. Об этом сообщает издание Terra.

По словам бразильянки, кошка регулярно приходила к хозяйке перед сном и ложилась на грудь. «Однажды, когда она надавила на мою правую грудь, я почувствовала странный дискомфорт. Я приложила руку к груди и нащупала уплотнение. Сердце забилось. Я ужасно боюсь таких вещей. Это было воскресенье. Во вторник я уже была у маммолога», — отметила она.

В конечном итоге врачи обнаружили у женщины рак груди, который к тому моменту находился уже на третьей стадии. Медики назначили Косте химиотерапию, которая длилась на протяжении нескольких месяцев. Теперь же она готовится к следующему шагу на пути к излечению от этого угрожающего жизни заболевания. «Сделайте мне операцию и установите новые импланты, чтобы я могла красиво танцевать самбу в Сапукаи», — сказала о лечении журналистка.

Ранее британке Колетт Купер медики диагностировали рак. Произошло это после того, как она сделала операцию по увеличению груди.

