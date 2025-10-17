Интернет и СМИ
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал отличие в лечении рака в США и России. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что американские врачи сразу предлагают больному разные варианты лечения, в отличие от российских коллег. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

В эфире программы Мясников спросил у гостьи, излечившейся от рака груди с помощью цитокиногенетической терапии, как она узнала об этом методе лечения. Пациентка ответила, что услышала о нем от знакомой.

«Возвращаемся к опыту той же Америки. (...) Там вот эти методы, которые пока еще не [утверждены], как химиотерапия и лучевая терапия, предлагаются врачами, и вы можете это рассмотреть. То есть врачи сразу предлагают ассортимент [методов лечения рака]. (...) А у нас сарафанное радио. Оно, конечно, работает, а сколько людей остается за бортом, да?» — высказался доктор.

Ранее Мясников перечислил четыре правила для долгой жизни. В частности, врач посоветовал россиянам вставать из-за стола чуть голодными.

.
