В Канаде медведица ранила двух туристов, защищая своих детенышей

В Канаде два туриста попали в больницу после встречи с медведицей гризли. Об этом сообщает USA Today.

Туристы встретили в горах хищницу с двумя медвежатами. Подробности произошедшего неизвестны. Однако местные власти сообщили, что действия медведицы носили оборонительный характер. Предполагается, что она ранила туристов, защищая детенышей.

Пострадавших доставили в больницу. Их состояние стабилизировалось.

Ранее сообщалось, что в Канаде женщина едва не стала жертвой нападения медведицы. Она смогла отбиться от хищницы и отделалась лишь царапинами.