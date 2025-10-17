Из жизни
20:04, 17 октября 2025Из жизни

Медведица ранила двух туристов

В Канаде медведица ранила двух туристов, защищая своих детенышей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: AFP7 / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В Канаде два туриста попали в больницу после встречи с медведицей гризли. Об этом сообщает USA Today.

Туристы встретили в горах хищницу с двумя медвежатами. Подробности произошедшего неизвестны. Однако местные власти сообщили, что действия медведицы носили оборонительный характер. Предполагается, что она ранила туристов, защищая детенышей.

Пострадавших доставили в больницу. Их состояние стабилизировалось.

Ранее сообщалось, что в Канаде женщина едва не стала жертвой нападения медведицы. Она смогла отбиться от хищницы и отделалась лишь царапинами.

