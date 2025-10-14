Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:23, 14 октября 2025Из жизни

Медведица напала на женщину с собакой

В Канаде медведица напала на женщину, когда она гуляла с собакой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Bernd Weißbrod / dpa / Globallookpress.com

В Канаде женщина едва не стала жертвой нападения медведицы. Об этом сообщает CBC News.

Женщина выгуливала собаку на поводке в заповеднике Сквомиш, провинция Британская Колумбия, и неожиданно столкнулась с медведицей и двумя медвежатами. Дикое животное набросилось на нее, но она смогла отбиться и отделалась лишь царапинами. Пострадавшей не потребовалась медицинская помощь.

«Я знаю, что здесь вдоль реки живут медведи, поэтому ожидала такого происшествия», — прокомментировала инцидент местная жительница Сара Нолин, регулярно выгуливающая собаку неподалеку.

Служба охраны природы классифицировала инцидент как оборонительную атаку со стороны матери-медведицы, защищавшей потомство. После происшествия на тропах установили предупреждающие знаки. Территорию не закрыли полностью, но рекомендовали посетителям не отпускать собак с поводка.

Материалы по теме:
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022

Ранее сообщалось, что медведь вломился в супермаркет в японской провинции Гумма. В магазине зверь напал на двух пенсионеров.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    Монеточка порассуждала о возвращении в Россию

    ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете «Победы»

    Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

    Медведев высказался приходе во власть участников СВО

    Скандальная российская певица решила заняться производством спермы быков

    «Радиостанция Судного дня» передала шифровку со словом «токосъемник»

    В столице Европейского союза отменили все рейсы

    Киркоров не увидел ничего плохого в кукареканье

    Три дома моды оштрафовали на сотни миллионов евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости