Медведица напала на женщину с собакой

В Канаде медведица напала на женщину, когда она гуляла с собакой

В Канаде женщина едва не стала жертвой нападения медведицы. Об этом сообщает CBC News.

Женщина выгуливала собаку на поводке в заповеднике Сквомиш, провинция Британская Колумбия, и неожиданно столкнулась с медведицей и двумя медвежатами. Дикое животное набросилось на нее, но она смогла отбиться и отделалась лишь царапинами. Пострадавшей не потребовалась медицинская помощь.

«Я знаю, что здесь вдоль реки живут медведи, поэтому ожидала такого происшествия», — прокомментировала инцидент местная жительница Сара Нолин, регулярно выгуливающая собаку неподалеку.

Служба охраны природы классифицировала инцидент как оборонительную атаку со стороны матери-медведицы, защищавшей потомство. После происшествия на тропах установили предупреждающие знаки. Территорию не закрыли полностью, но рекомендовали посетителям не отпускать собак с поводка.

