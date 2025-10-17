Россия
23:01, 16 октября 2025

Москвич погиб при ударе ВСУ по российскому региону

Гладков: Житель Москвы погиб при ударе ВСУ по Белгородской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область погиб мужчина. Это произошло еще 13 октября, однако его личность была установлена только спустя четыре дня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«К сожалению, установить его [погибшего] личность удалось только сегодня [17 октября] — мужчина приехал из Москвы», — написал чиновник. Он уточнил, что погибший привез в приграничье гуманитарную помощь.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее Гладков заявил о серьезных повреждениях энергообъектов в Белгородской области.

