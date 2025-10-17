Экономика
16:08, 17 октября 2025

Москвичам назвали срок наступления заморозков

Синоптик Тишковец: Следующие заморозки в Москве наступят в ноябре
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Текущая волна похолодания сходит на нет, в Москве ожидается небольшое потепление. Когда ждать следующих заморозков, телеканалу «360» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В последние дни в столичном регионе наблюдаются ночные заморозки. В ночь на 16 октября на метеостанции в Бутове столбики термометров опустились до 1 градуса ниже нуля, в подмосковном Волоколамске зафиксировали минус 0,6 градуса, а в Электростали — минус 0,8 градуса. Текущие показатели не аномальны, но далеки от климатической нормы, подчеркивает синоптик. По его словам, это хоть и не самые ранние заморозки, но для октябрьской погоды не характерны.

Однако надолго это не затянется. Уже в ближайшие дни температура начнет подниматься, уверен Тишковец. Следующие заморозки, по его прогнозам, застанут москвичей не раньше ноября. В течение октября возможно несколько холодных дней, но нулевую отметку градусники термометров не пересекут, добавил синоптик.

Ранее москвичам рассказали, когда закончится пора дождей. Осадки, по прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, прекратятся 20 октября.

