Москвичам назвали срок наступления заморозков

Синоптик Тишковец: Следующие заморозки в Москве наступят в ноябре

Текущая волна похолодания сходит на нет, в Москве ожидается небольшое потепление. Когда ждать следующих заморозков, телеканалу «360» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В последние дни в столичном регионе наблюдаются ночные заморозки. В ночь на 16 октября на метеостанции в Бутове столбики термометров опустились до 1 градуса ниже нуля, в подмосковном Волоколамске зафиксировали минус 0,6 градуса, а в Электростали — минус 0,8 градуса. Текущие показатели не аномальны, но далеки от климатической нормы, подчеркивает синоптик. По его словам, это хоть и не самые ранние заморозки, но для октябрьской погоды не характерны.

Однако надолго это не затянется. Уже в ближайшие дни температура начнет подниматься, уверен Тишковец. Следующие заморозки, по его прогнозам, застанут москвичей не раньше ноября. В течение октября возможно несколько холодных дней, но нулевую отметку градусники термометров не пересекут, добавил синоптик.

