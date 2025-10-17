Мужчина прошел ненужную химиотерапию после ошибочного диагноза

Бразилец прошел ненужную химиотерапию из-за ошибочно диагностированного рака

В Бразилии мужчина прошел ненужную химиотерапию после того, как ему ошибочно диагностировали рак. Этой историей заинтересовалось издание Terra.

Врачи диагностировали бразильцу неходжкинскую лимфому — рак лимфатической системы и назначили курс химиотерапии. Во время лечения у него возникли серьезные осложнения: выпали волосы, он постоянно испытывал тошноту, слабость и психологический дискомфорт. При этом дополнительные исследования показали, что онкологического заболевания у мужчины никогда не было.

Ошибочный диагноз был поставлен на основании биопсии костного образования на головке плечевой кости, однако специалисты после повторного исследования материала установили, что причиной его появления является аутоиммунное заболевание. Тогда житель Бразилии подал в суд и выиграл его, но впереди его ожидает апелляция со стороны ответчика.

