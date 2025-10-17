Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:52, 17 октября 2025Экономика

МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику

МВФ: Санкции продолжат негативно влиять на экономику России
Кирилл Луцюк

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В среднесрочной перспективе санкции продолжат негативно влиять на рост российской экономики. Об этом заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. Его процитировало ТАСС.

Он напомнил, что МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2025 год ввиду снижения внутреннего и внешнего спроса. Однако к более устойчивому развитию страну должны вернуть жесткие макроэкономические меры.

Как подчеркнул Каммер, в Фонде ждут очень низких темпов роста экономики России.

До этого Международный валютный фонд спрогнозировал, что по итогам 2025 года уровень государственного долга России окажется минимальным среди всех стран «Большой двадцатки». К концу первого месяца зимы размер госдолга достигнет 23,1 процента от национального валового продукта. Среднее значение в G20 окажется на уровне в 78,7 процента ВВП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на российском химическом заводе. Там производят взрывчатые вещества и утилизируют оружие

    Богомолов призвал воспитывать в мужчинах офицерское благородство

    МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику

    Украинская делегация захотела убедить Трампа передать Tomahawk одним способом

    Политик умер в прямом эфире

    Раскрыто число пострадавших при мощном взрыве на российском химическом заводе

    Путин обратился к Симоньян со словами «ты справишься»

    В зоне СВО заметили УАЗ с «Максимами»

    На Украине подтвердили удар новым типом авиабомбы по Николаеву

    Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости