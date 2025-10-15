МВФ спрогнозировал лидерство России в G20 по одному показателю

МВФ: Уровень госдолга России окажется минимальным среди стран G20 в 2025 году

По итогам 2025 года уровень государственного долга России окажется минимальным среди всех стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз аналитиков Международного валютного фонда (МВФ).

К концу декабря, согласно ожиданиям экспертов, размер российского госдолга составит 23,1 процента от национального валового продукта. Для сравнения: среднее значение в G20 прогнозируется на уровне в 78,7 процента ВВП. Таким образом, объем долговых обязательств РФ в 2025 году окажется более чем втрое ниже среднего показателя «Группы двадцати».

Для государств с развитой экономикой среднее значение госдолга в этом году составит 120,8 процента ВВП. Эта планка почти в четыре раза выше российского показателя. Самый высокий государственный долг прогнозируется у Японии. Соотношение долговых обязательств азиатской страны к ВВП к концу года достигнет 229,6 процента. Следом идут США (125 процентов ВВП), Франция (116,5 процента), Китай (96,3 процента) и Бразилия (91,4 процента).

Несмотря на относительно низкий размер госдолга России, траты на обслуживание ее долговых обязательств с 2020 по 2024 год выросли втрое. Подобная динамика вкупе с растущими военными затратами создает дополнительную финансовую нагрузку на федеральный бюджет, констатировали ранее в Счетной палате. Наращивание госдолга в обозримом будущем может создать серьезные проблемы не только для России, но и для других развивающихся стран. Только за последние 15 лет, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, суммарные объемы заимствований этих государств увеличились в 3,7 раза, тогда как у развитых стран динамика оказалась более чем вдвое ниже.