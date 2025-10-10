Экономика
14:17, 10 октября 2025Экономика

Россию и другие развивающиеся страны предупредили о серьезной проблеме

ЦМАКП: Госдолг развивающихся стран растет вдвое быстрее, чем у развитых
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Государственный долг развивающихся стран растет вдвое быстрее, чем у развитых. О серьезной проблеме для России и ее партнеров по БРИКС сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

За последние 15 лет суммарные объемы заимствований развитых стран увеличились в 1,7 раза, или на 28 триллионов долларов, а развивающихся — в 3,7 раза (на 23 триллиона долларов). В то же время в структуре совокупного мирового госдолга доля первых пока остается относительно невысокой. Из 102 триллионов долларов глобальных долговых обязательств две трети (около 70 триллионов) приходится на развитые государства, отметили аналитики.

Главным должником являются Соединенные Штаты, уточнили эксперты. На это государство приходится треть мировой задолженности, или порядка 37 триллионов долларов. Аналогичный показатель Китая составляет 14 триллионов. Вместе с Японией, госдолг которой находится на уровне 10 триллионов долларов, доля этих трех стран в структуре глобального госдолга составляет почти 60 процентов, резюмировали в ЦМАКП.

По итогам 2024 года суммарный размер долговых обязательств России, согласно оценке Международного валютного фонда (МВФ), достиг 19,9 процента от национального ВВП. В 2025-м, ожидают аналитики, показатель вырастет и составит 20,4 процента от ВВП, а к 2029-му госдолг РФ превысит четверть (25,1 процента) от валового продукта страны. В Счетной палате, в свою очередь, указывали на резкий рост расходов федерального бюджета на обслуживание долговых обязательств. По данным ведомства, с 2020 по 2024 год показатель увеличился втрое, что создает дополнительную финансовую нагрузку на госказну вкупе с растущими военными тратами.

