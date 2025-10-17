Бывший СССР
На Украине подтвердили удар новым типом авиабомбы по Николаеву

Глава Николаевской ОВА Ким подтвердил удар новым типом КАБ по Николаеву
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Украины Виталий Ким подтвердил удар новым типом корректируемой авиабомбы (КАБ) по Николаеву. Его слова передает «Страна.ua».

«Тип боеприпаса еще устанавливают, но это первый случай с начала полномасштабной войны, когда окрестности города были атакованы управляемыми авиабомбами», — заявил украинский чиновник.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что российские войска ударили по окраинам Николаева новым типом корректируемых авиабомб, способных пролетать значительные расстояния. Украинские источники сообщали, что снаряд пролетел 120-150 километров.

