На Украине высказались о разговоре Путина и Трампа

Соскин заявил, что Путин находится в выигрыше после разговора с Трампом

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись накануне. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

По мнению Соскина, Путин дал понять Трампу, что его невозможно испугать. Эксперт также назвал российского президента изощренным игроком. Соскин отметил, что Трамп пытался запугать Путина ракетами Tomahawk, но это невозможно. Поэтому глава России находится в выигрыше после разговора с коллегой.

«У него [Путина] есть такая очень серьезная способность — играть очень длинные партии, уничтожать противника постепенно. <…> Теперь он опять выиграл, понимаете?» — заявил он.

Трамп провел двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога стороны достигли «большого прогресса». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште. Кроме того, Трамп обещал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским свой разговор с президентом России.