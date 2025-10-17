Мир
На Западе оценили шансы Украины на получение Tomahawk после разговора Путина и Трампа

Аналитик Рохак: Шансы Украины на получение Tomahawk снизились
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Department of Defense / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Шансы Украины на получение американских крылатых ракет Tomahawk снизились после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохак, передает Washington Examiner.

«Вероятность того, что Трамп поставит Украине Tomahawk, действительно снизилась», — сказал аналитик.

При этом, по его мнению, глава Белого дома изначально не проявлял особого интереса к помощи Украине.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что телефонный разговор между Путиным и Трампом привел к отказу от поставок Tomahawk, так как это может подорвать переговорный процесс. При этом он отметил, что украинское лобби будет пытаться заставить Трампа предоставить хотя бы что-то, но не факт, что у него это получится.

