Последствия разговора Путина и Трампа для Украины оценили

Политолог Дудаков: Диалог Путина и Трампа приостановил поставку Tomahawk Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом привел к отказу от поставки дальнобойных ракет Tomahawk, так как это может подорвать переговорный процесс, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Очевидно, что телефонный звонок сейчас поумерил пыл очень многих ястребов в Вашингтоне и, как мы видим, приводит к тому, что Трамп отказывается от идеи поставки Tomahawk или любых других дальнобойных ракет американских (…) просто потому, что особого военного эффекта от их поставок не будет, но это подорвет переговорный процесс с нашей страной», — сказал Дудаков.

При этом он отметил, что украинское лобби будет пытаться заставить Трампа предоставить хотя бы что-то, но не факт, что у них это получится.

Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор. По словам американского президента, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Трамп также заявил о подготовке к будущей встрече с Путиным.

В разговоре с российским лидером Трамп высказался и о поставках ракет Tomahawk Украине. По словам главы Белого дома, ему не понравилась идея передачи ракет Tomahawk Киеву. Он также намекнул на отказ дать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому Tomahawk.

Также сообщалось, что Зеленский и Трамп планируют провести личную встречу в Вашингтоне 17 октября, так как хотели обсудить деликатные вопросы, о которых не могли поговорить по телефону.

