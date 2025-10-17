Бывший СССР
Стало известно о желании Зеленского и Трампа обсудить деликатные вопросы

Ермак: Зеленский и Трамп хотели обсудить деликатные вопросы на личной встрече
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп проведут личную встречу, так как хотели на ней обсудить деликатные вопросы, которые не могли обсудить по телефону. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в интервью Axios.

По его словам, несмотря на то, что телефонный диалог между главами государств проходил по защищенной линии, они хотели обсудить настолько деликатные вопросы, что решить их можно было лишь при личной встрече.

«Есть много вопросов, которые невозможно обсудить по телефону. Например, о ситуации на линии фронта. Например, о наших [военных] планах и о том, как мы и американская сторона видим дальнейшие шаги мирного процесса», — рассказал Ермак.

Глава офиса президента Украины также сообщил, что Владимир Зеленский готов провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он назвал два условия Киева, необходимых для личного контакта лидеров стран.

