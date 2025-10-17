Мир
08:22, 17 октября 2025

На Западе предрекли Путину контроль над ситуацией после встречи с Трампом

Politico: Встреча с Трампом позволит Путину показать контроль над ситуацией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Встреча с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште позволит российскому лидеру Владимиру Путину показать контроль над ситуацией. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Селеста Уолландер в беседе с Politico.

По словам Уолландер, если встреча не завершится достижением приемлемого соглашения, это «позволит Путину воспользоваться возможностью послать миру сигнал о том, что он в некотором роде контролирует ситуацию».

Эксперт связала такое развитие событий со значительным риском для имиджа американского лидера. По ее мнению, США якобы следует одновременно наложить дополнительные расходы на Россию.

16 октября глава Белого дома провел двухчасовой разговор с президентом России. По словам Трампа, в ходе диалога был достигнут большой прогресс.

