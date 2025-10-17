Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:23, 17 октября 2025Силовые структуры

Напавшего с ножом на жену российского бизнесмена задержали

В Казани задержали напавшего с ножом на жену бизнесмена и его подельника
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

В Казани задержаны подозреваемые в нападении на жену бизнесмена Ивана Шевырева. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, нападавшим оказался житель Казани, а его подельник — 30-летний уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство в 2015 году. Предварительно последний помог организовать нападение и скрыться преступнику.

Нападение на 34-летнюю жену бизнесмена произошло 14 октября, оно попало на видео. На кадрах видно, как женщина, проводив ребенка в школу, возвращается к своей машине, когда появляется неизвестный в черном костюме и шлеме. Он набросился на потерпевшую и стал наносить удары ножом. Женщину в тяжелом состоянии забрали в реанимацию. Возбуждено уголовное дело, его на контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске неизвестный ранил девушку из пистолета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на российском химическом заводе. Там производят взрывчатые вещества и утилизируют оружие

    Украинская делегация захотела убедить Трампа передать Tomahawk одним способом

    Политик умер в прямом эфире

    Раскрыто число пострадавших при мощном взрыве на российском химическом заводе

    Путин обратился к Симоньян со словами «ты справишься»

    В зоне СВО заметили УАЗ с «Максимами»

    На Украине подтвердили удар новым типом авиабомбы по Николаеву

    Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины

    Названа предварительная причина мощного взрыва на российском химическом заводе

    Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в переговорах Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости