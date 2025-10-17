Напавшего с ножом на жену российского бизнесмена задержали

В Казани задержали напавшего с ножом на жену бизнесмена и его подельника

В Казани задержаны подозреваемые в нападении на жену бизнесмена Ивана Шевырева. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, нападавшим оказался житель Казани, а его подельник — 30-летний уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство в 2015 году. Предварительно последний помог организовать нападение и скрыться преступнику.

Нападение на 34-летнюю жену бизнесмена произошло 14 октября, оно попало на видео. На кадрах видно, как женщина, проводив ребенка в школу, возвращается к своей машине, когда появляется неизвестный в черном костюме и шлеме. Он набросился на потерпевшую и стал наносить удары ножом. Женщину в тяжелом состоянии забрали в реанимацию. Возбуждено уголовное дело, его на контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске неизвестный ранил девушку из пистолета.