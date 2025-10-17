Названа предварительная причина мощного взрыва на российском химическом заводе

Mash: Причина взрыва на заводе в Стерлитамаке — образование паров в установке

Предварительной причиной взрыва на заводе в Стерлитамаке является образование взрывоопасных паров в установке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что пары появились из-за нарушения пропорций концентрации смеси.

В результате ЧП произошло частичное обрушение двух этажей. Под завалами на данный момент остаются два человека, их пытаются найти спасатели.

О мощном взрыве на заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке стало известно 17 октября. Последствия попали на камеру видеонаблюдения. Взрыв был такой силы, что после детонации в расположенных неподалеку от завода районах у машин сработала сигнализация.