19:32, 17 октября 2025Россия

Названа предварительная причина мощного взрыва на российском химическом заводе

Mash: Причина взрыва на заводе в Стерлитамаке — образование паров в установке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

Предварительной причиной взрыва на заводе в Стерлитамаке является образование взрывоопасных паров в установке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что пары появились из-за нарушения пропорций концентрации смеси.

В результате ЧП произошло частичное обрушение двух этажей. Под завалами на данный момент остаются два человека, их пытаются найти спасатели.

О мощном взрыве на заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке стало известно 17 октября. Последствия попали на камеру видеонаблюдения. Взрыв был такой силы, что после детонации в расположенных неподалеку от завода районах у машин сработала сигнализация.

