Нейросеть начнет вызывать Росгвардию на детские площадки в России

В Петербурге нейросеть будет вызывать Росгвардию на детские площадки

В Санкт-Петербурге нейросеть будет вызывать Росгвардию на детские и спортивные площадки для задержания хулиганов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Петербург станет пилотным городом, где будет применяться искусственный интеллект при угрозах на детских и спортивных площадках. Нейросеть начала обработку видео- и аудиопотоков, которые поступают ей с камер системы «Безопасный город». При обнаружении угрозы наряд вневедомственной охраны должен прибыть на место в течение нескольких минут.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти возбудили два уголовных дела после избиения девочки подростками.