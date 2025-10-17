Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:24, 17 октября 2025Наука и техника

Определен механизм омоложения клеток крови

Blood: Белок PF4 возвращает стволовым клеткам силу и молодость
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters

Американские исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго обнаружили ключевой механизм старения крови — потерю белка под названием platelet factor 4 (PF4). Его уровень снижается с возрастом, из-за чего стволовые клетки костного мозга начинают работать хуже, в результате чего повышается риск возникновения воспалений, рака крови и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале Blood.

Ученые выяснили, что у молодых организмов PF4 регулирует деление кроветворных стволовых клеток и предотвращает их избыточное размножение. С возрастом этот контроль ослабевает — клетки делятся чаще, накапливают мутации и теряют способность производить полноценные лимфоциты, ослабляя иммунную систему.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Когда исследователи ввели PF4 старым мышам, то в течение месяца их кроветворные клетки «помолодели» — восстанавливалась нормальная работа иммунитета, а структура крови напоминала показатели молодых особей. Аналогичный эффект наблюдался и в экспериментах с человеческими клетками.

По словам авторов, PF4 не станет «эликсиром молодости», но может использоваться как часть комплексной омолаживающей терапии, направленной на борьбу с возрастными нарушениями крови и иммунитета.

Ранее выяснилось, что экстракт американского базилика защищает мозг от возрастных изменений, снижая воспаление и окислительный стресс в области, отвечающей за память.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на гибель российского военкора

    В Раде объяснили «безумные» потери при обстрелах учебных полигонов ВСУ

    Москвичам пообещали всплеск тепла

    Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

    Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

    Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

    В США назвали идеальным одно решение Путина

    Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

    Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости