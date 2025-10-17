Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:46, 17 октября 2025Мир

Орбан обрушился на ЕС из-за России

Орбан: ЕС ведет себя так, будто находится в состоянии войны с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о руководстве Европейского союза (ЕС), которое, по его словам, ведет себя так, будто объединение находится в состоянии войны с Россией. Об этом он заявил на пленарном заседании Постоянной конференции Венгрии (Máért), передает издание About Hungary.

«Граждане ЕС физически не участвуют в сражениях, но сам союз по-прежнему ведет себя так, как будто находится в состоянии войны. Опасность того, что Европа будет втянута в войну — сознательно или по ошибке, — сейчас максимальна», — предупредил он.

По его словам, лидеры ЕС говорят об украинском конфликте так, словно это их собственный конфликт, хотя объединению ничего не угрожает. Орбан также осудил Брюссель за намеренное создание препятствий для мирного урегулирования кризиса, поскольку без вмешательства Евросоюза Россия и США уже давно смогли бы договориться о прекращении огня.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил выбор Венгрии в качестве места будущей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. «Нам нравится Виктор Орбан, это безопасная страна, он проделал хорошую работу в управлении своей страной», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп придумал новый способ завершить конфликт на Украине

    Зеленский вновь заговорил о прекращении огня на Украине

    Зеленский сообщил об обсуждениях гарантий безопасности с Трампом

    Зеленский назвал Путина своим врагом

    Белый дом сопроводил фото с Трампом и Зеленским подписью о сделке с НАТО

    Оксана Самойлова разводится с Джиганом. Что случилось у «самой уставшей семьи России» и как они поделят роскошное имущество?

    «Он имел в руках все». Архитектора перестройки Яковлева считают главным в деле уничтожения СССР. Так ли это на самом деле?

    Зеленский высказался по вопросу территорий

    Трамп прокомментировал встречу с Зеленским

    Зеленский рассказал о договоренности с Трампом по Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости