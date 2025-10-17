Орбан: ЕС ведет себя так, будто находится в состоянии войны с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о руководстве Европейского союза (ЕС), которое, по его словам, ведет себя так, будто объединение находится в состоянии войны с Россией. Об этом он заявил на пленарном заседании Постоянной конференции Венгрии (Máért), передает издание About Hungary.

«Граждане ЕС физически не участвуют в сражениях, но сам союз по-прежнему ведет себя так, как будто находится в состоянии войны. Опасность того, что Европа будет втянута в войну — сознательно или по ошибке, — сейчас максимальна», — предупредил он.

По его словам, лидеры ЕС говорят об украинском конфликте так, словно это их собственный конфликт, хотя объединению ничего не угрожает. Орбан также осудил Брюссель за намеренное создание препятствий для мирного урегулирования кризиса, поскольку без вмешательства Евросоюза Россия и США уже давно смогли бы договориться о прекращении огня.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил выбор Венгрии в качестве места будущей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. «Нам нравится Виктор Орбан, это безопасная страна, он проделал хорошую работу в управлении своей страной», — сказал он.