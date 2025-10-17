Интернет и СМИ
20:43, 17 октября 2025Интернет и СМИ

Популярный российский блогер заподозрил Лазареву в употреблении алкоголя перед эфиром

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный российский блогер и предприниматель Андрей Третьяков, известный как Лука ***, ответил на заявление телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) о том, что в России женщин заставляют посещать гинеколога. О словах телезвезды он высказался в Telegram-канале.

Лазарева в эфире телеканала Deutsche Welle (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявила, что от ее живущей в Москве бездетной подруги в медучреждениях требовали обязательно посетить гинеколога, прежде чем обратиться к другому специалисту. «Гинеколог ей будет говорить, что надо рожать», — также сочла телеведущая.

Третьяков же заподозрил, что Лазарева сделала это заявление после употребления спиртных напитков. «Кто этой женщине продает алкоголь?!» — отреагировал блогер на ее слова.

Ранее Лазарева высмеяла статьи в российских СМИ, в которых говорится о ее трудной жизни в Европе. Она опубликовала шуточный ролик в виде посвященного ей новостного репортажа.

