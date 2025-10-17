Экономика
13:38, 17 октября 2025Экономика

Последствия торговой войны США и Китая для мировой экономики оценили

МВФ спрогнозировал замедление темпов роста мирового ВВП в 2026 году из-за пошлин
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

В следующем году темпы роста мировой экономики могут ощутимо замедлиться из-за рисков полноценной торговой войны между США и Китаем, обладающими наибольшим ВВП среди всех стран. Об этом заявил глава департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона Международного валютного фонда (МВФ) Кришна Шринивасан. Его слова приводит ТАСС.

Базовый сценарий развития мировой экономики на следующий год, отметил он, предусматривает увеличение глобального ВВП на 3,1 процента. Однако в случае реализации рисков повышения взаимных пошлин и массового нарушения цепочек поставок динамика может оказаться на 0,3 процентного пункта (п.п.) ниже. Таким образом, при негативном развитии событий темпы роста мировой экономики в 2026-м составят 2,8 процента, резюмировал Шринивасан.

С учетом нынешней эскалации в торговых отношениях США и Китая подобный сценарий представляется вероятным, добавил он. «Мы рассматриваем негативный сценарий, основанный на потенциальном негативном воздействии таможенных пошлин и нарушении цепочек поставок», — заключил Шринивасан.

Последним поводом для усиления напряженности в отношениях США и Китая послужило утверждение Пекином экспортного контроля за ключевыми редкоземельными металлами. В перечень вошли самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что подобная политика КНР может привести к снижению поставок ключевых химических элементов на мировой рынок и ударит по ряду важных отраслей. Газета Financial Times (FT) к числу наиболее уязвимых секторов отнесла производство электрокаров, а также выпуск истребителей F-35 и дальнобойных ракет «Томагавк».

На этом фоне Трамп анонсировал новый этап торговой войны с Китаем и объявил о введении дополнительных 100-процентных пошлин на продукцию из КНР с 1 ноября. Кроме того, обе страны с 14 октября стали взимать друг с друга портовые сборы с судов. Последние меры, предупреждают эксперты, могут нанести вред не только двусторонней торговле, но также привести к удорожанию глобальных морских перевозок.

