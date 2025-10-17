Мир
14:31, 17 октября 2025

Названы возможные темы второй встречи Путина и Трампа

Политолог Коньков: Путин и Трамп при встрече обсудят отношения стран и Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вторая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа анонсировалась еще во время первого саммита в Анкоридже, напомнил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл темы для переговоров двух лидеров.

Совершенно закономерно было рассчитывать, что телефонные разговоры и встречи Путина и Трампа продолжатся, так как накопилось много проблем и за раз их все разрешить невозможно, указал политолог.

«Причем проблем накопилось не только касающихся украинского конфликта, но и проблем в отношениях России и США по двустороннему направлению», — уточнил он.

Повестка будущей встречи совершенно очевидна, отметил Коньков. Это два направления: российско-американские отношения и украинский конфликт.

«Что касается российско-американских отношений, там, в принципе, все вопросы и все темы неоднократно озвучивались, и здесь вопрос политической воли, которую как раз сами лидеры могли бы проявить. А что касается украинского конфликта, то здесь в первую очередь это недопущение дальнейшей эскалации, которая активно последние недели формировалась, и, соответственно, выход в соответствии с теми договоренностями, которые в Анкоридже формировались, на такой понятный, вполне доступный рабочий трек [...] и вернуться к тем решениям, которые давным-давно на этом столе лежат», — объяснил политолог.

Путин и Трамп провели двухчасовой разговор накануне, 16 октября. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой — она планируется в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что встреча может состояться через неделю после встречи глав МИД двух государств, которая пройдет на следующей неделе.

