Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:54, 17 октября 2025Силовые структуры

Пойманная участником СВО преступница получила 10 лет колонии

В Кузбассе суд приговорил жительницу к 10 годам колонии за сбыт наркотиков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Кузбассе суд приговорил жительницу к десяти годам колонии общего режима за сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Следствие и суд установили, что в Новокузнецке женщина забрала 50 граммов синтетического наркотика и перевезла их в Прокопьевск. Там она оборудовала 23 тайника.

Сбытчицу задержал участник СВО Николай Митрофанов, который увидел из окна своей квартиры, как женщина делает закладку. После он передал ее сотрудникам полиции. При досмотре у женщины нашли еще 27 свертков с наркотиками.

Отбывать наказание женщину отправят, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали россиянина, маскировавшего наркотики под камни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на гибель российского военкора

    В Раде объяснили «безумные» потери при обстрелах учебных полигонов ВСУ

    Москвичам пообещали всплеск тепла

    Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

    Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

    Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

    В США назвали идеальным одно решение Путина

    Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

    Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости