Пойманная участником СВО преступница получила 10 лет колонии

В Кузбассе суд приговорил жительницу к 10 годам колонии за сбыт наркотиков

В Кузбассе суд приговорил жительницу к десяти годам колонии общего режима за сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Следствие и суд установили, что в Новокузнецке женщина забрала 50 граммов синтетического наркотика и перевезла их в Прокопьевск. Там она оборудовала 23 тайника.

Сбытчицу задержал участник СВО Николай Митрофанов, который увидел из окна своей квартиры, как женщина делает закладку. После он передал ее сотрудникам полиции. При досмотре у женщины нашли еще 27 свертков с наркотиками.

Отбывать наказание женщину отправят, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

