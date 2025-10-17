Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:31, 17 октября 2025Забота о себе

Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

Врач Росеро: Поздний завтрак повышает риск возникновения заболеваний сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Эндокринолог Франсиско Росеро предупредил, что поздний завтрак потенциально вреден для здоровья. Его слова передает издание El Español.

Как пояснил Росеро, после пробуждения у человека повышается уровень гормона стресса кортизола. Пиковых значений этот показатель достигает к девяти часам утра, после чего начинает снижаться. Если до этого времени не позавтракать, то, по словам врача, организм воспримет голодание как стресс, поэтому не даст кортизолу упасть.

Материалы по теме:
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

«Что происходит при избытке кортизола? Организм начинает вырабатывать глюкозу», — продолжил доктор. Избыток этого вещества в крови связан с повышенным риском развития сахарного диабета, а он, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения заболеваний сердца и сосудов.

Ранее диетолог Оксана Михалева перечислила продукты для снижения артериального давления. Гипертоникам она порекомендовала добавить в рацион темный шоколад.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в российской воинской части

    Мигранты с детьми сбежали в российскую тайгу по одной причине

    Энергетики и газировки стали самыми популярными товарами у российских студентов

    Мать проглотившего химию из детского набора мальчика раскрыла последствия спустя два года

    В США подобрали Украине дальнобойное оружие вместо Tomahawk

    Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

    На Западе раскритиковали обращение Мерца к Путину

    Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

    Российский фондовый рынок взлетел

    Путин после разговора с Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости