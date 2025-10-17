Представители США не встретили Зеленского по прилете в страну

Президента Украины Владимира Зеленского по прилете в США не стал встречать никто из представителей страны. На это обратило внимание RT.

Судя по опубликованным кадрам, лидера Украины у трапа встречали глава его офиса Андрей Ермак и экипаж самолета, на котором он прилетел. Президента США Дональда Трампа и других представителей Вашингтона там не было.

Ранее сообщалось, что Зеленский прилетел в США, где у него состоится встреча с Трампом. Его самолет приземлился на базе Военно-воздушных сил США Эндрюс.