Премьер Канады высказался о сбивании российских самолетов странами НАТО

Премьер Канады Карни допустил сбивание российских самолетов странами НАТО

Премьер-министр Канады Марк Карни допустил сбивание российских самолетов странами НАТО в случае их появления в воздушном пространстве альянса. Его слова прозвучали в интервью агентству Bloomberg.

«Все варианты рассматриваются, без сомнения. В настоящее время в НАТО ведутся консультации. Безусловно, мы сделаем все необходимое для защиты стран [альянса]», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что странам альянса стоит не сбивать российские самолеты, а выводить их за пределы воздушного пространства. «Некоторые говорят, что если российский самолет намеренно или нет входит в воздушное пространство НАТО, мы в любом случае должны его сбить. Я не согласен с этим», — сказал он.