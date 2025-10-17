Россия
Россию призвали не бояться обидеть Китай из-за позиции по Приморью

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

России не следует бояться обидеть Китай из-за позиции в стране по Приморскому краю. Об этом заявил в Telegram российский публицист и депутат Московской государственной думы (МГД) Андрей Медведев.

Он обратил внимание на публикацию, в которой цитируется выступление губернатора Приморья Олега Кожемяко. На видео чиновник отмечал, что в Китае часто выпускаются материалы, в которых говорится об этом российском регионе как о бывшем китайском. Губернатор отверг такие претензии и призвал учить детей в школах, что регион никогда не был китайским.

Публицист назвал позицию Кожемяко правильной и отметил, что в мире уважают лишь сильные государства. «Партнерство это хорошо и правильно. А национальные интересы и защита русской истории на первом месте. И не надо бояться никого обидеть», — заявил Медведев.

Ранее вице-премьер Александр Новак высказал надежду на продолжение сотрудничества с Китаем по энергетике.

