Экономика
15:02, 17 октября 2025Экономика

В России понадеялись на продолжение сотрудничества с Китаем и Индией по энергетике

Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Россия надеется на продолжение сотрудничества с КНР и Индией по энергетике, несмотря на внешнее давление. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

В интервью телеканалу «Россия-1» на полях Российской энергетической недели (РЭН) представитель кабмина заявил, что поставки сырья в Индию ведутся и одна из стран БРИКС является одним из главных партнеров в этой сфере.

«Поставки энергетических ресурсов осуществляются в Индию, в первую очередь это нефть. Надеемся, что наши партнеры будут продолжать реализовывать эти отношения, мы ценим и суверенитет, и независимость от тех давлений, которые на сегодняшний день испытывают наши партнеры», — пояснил он.

Аналогичным образом Новак охарактеризовал сотрудничество по нефти с Китаем — давление на страну также усиливается, однако государства продолжат взаимодействие, подчеркнул он.

В июле 2025-го министр нефти Индии Хардип Сингх Пури отмечал, что страна под давлением Трампа может отказаться от российского сырья и заменить его поставками из других стран, если сочтет это выгодным для себя. В середине октября Трамп заявил, что премьер-министр Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. В ответ на это представитель МИД Рандхир Джайсвал подчеркнул, что приоритетом Нью-Дели остается обеспечение стабильных цен на нефть и защита интересов индийского потребителя.

