18:25, 17 октября 2025

Пьяные пассажиры с ребенком устроили дебош в самолете на российском курорте

Пьяные пассажиры с ребенком устроили дебош в самолете в Сочи
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Пьяные пассажиры с девятилетним ребенком устроили дебош в самолете на российском курорте и были арестованы. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

Не уточняется, куда именно вылетал борт из Сочи. Во время посадки выпившие россияне стали грубить членам экипажа, а те отказались пустить их в самолет. В результате мужчина был арестован, в отношении обоих составили протоколы о мелком хулиганстве.

Ранее агрессивный россиянин устроил дебош на борту самолета и заплатил за это авиакомпании десятки тысяч рублей. Мужчина пересаживался с места на место, направлялся в хвостовую часть лайнера, облокачивался на попутчиков и нецензурно выражался.

