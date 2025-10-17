Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины

CNN: Трамп перед встречей с Зеленским не намерен передавать Украине Tomahawk

Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме не намерен передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Однако, по данным канала, этот вопрос «не снят с повестки». Уточняется, что глава Белого дома пока не планирует давать Киеву согласие на отправку вооружений, но его позиция «может измениться» после личной беседы с украинской делегацией.

Кроме того, источники подчеркивают, что Трамп не исключает возможности поставки ракет, если сочтет это необходимым.

Ранее стало известно, что США в случае одобрения передачи ракет Tomahawk Украине, вероятно, предоставят Вооруженным силам Украины устаревшие модели. Отмечалось, что они могут быть легко перехвачены российскими средствами ПВО.