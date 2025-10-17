Раскрыто число погибших адвокатов в России за последние 20 лет

Эксперт Сикач: Более 300 адвокатов погибли за последние 20 лет в России

Более 300 адвокатов погибли в России за последние 20 лет. Это заявление сделал эксперт, адвокат филиала Приморской краевой коллегии адвокатов, организатор движения против повышения госпошлин при обращении в суд Антон Сикач во время круглого стола в Госдуме, посвященного реформе института адвокатуры передает ТАСС.

Сикач процитировал последний отчет совета ФПА за 2023-2025 год: «Негативной тенденцией стало увеличение числа нападений на адвокатов в связи с осуществлением их профессиональной деятельности». Он отметил, что людям предлагают пойти туда, где на них могут напасть. Эксперт предложил ужесточить ответственность за нападение на адвокатов. В качестве примера он рассказал о существующем во Франции наказании для тех, кто нападает на коллег. «Во Франции, за то, что вы препятствуете адвокатской деятельности, предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России предложили выдавать адвокатам служебное оружие.