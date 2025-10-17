Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:17, 17 октября 2025Силовые структуры

Раскрыто число погибших адвокатов в России за последние 20 лет

Эксперт Сикач: Более 300 адвокатов погибли за последние 20 лет в России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Более 300 адвокатов погибли в России за последние 20 лет. Это заявление сделал эксперт, адвокат филиала Приморской краевой коллегии адвокатов, организатор движения против повышения госпошлин при обращении в суд Антон Сикач во время круглого стола в Госдуме, посвященного реформе института адвокатуры передает ТАСС.

Сикач процитировал последний отчет совета ФПА за 2023-2025 год: «Негативной тенденцией стало увеличение числа нападений на адвокатов в связи с осуществлением их профессиональной деятельности». Он отметил, что людям предлагают пойти туда, где на них могут напасть. Эксперт предложил ужесточить ответственность за нападение на адвокатов. В качестве примера он рассказал о существующем во Франции наказании для тех, кто нападает на коллег. «Во Франции, за то, что вы препятствуете адвокатской деятельности, предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России предложили выдавать адвокатам служебное оружие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия напомнила Венгрии о Римском статуте перед визитом Путина

    Артемий Лебедев назвал одну из самых переоцененных достопримечательностей мира

    Звезда «Беспринципных» признался в нелюбви к Патрикам

    В Минобороны России заявили о возможном изменении ситуации в зоне СВО

    Умерла звезда «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова

    Российский полицейский выдал мать замуж и попал в СИЗО

    Пьяные пассажиры с ребенком устроили дебош в самолете на российском курорте

    Полет крылатой ракеты над Украиной попал на видео

    Оксана Самойлова похвасталась фигурой в облегающем образе на фоне развода с Джиганом

    Россию призвали не бояться обидеть Китай из-за позиции по Приморью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости