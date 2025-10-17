Из жизни
14:12, 17 октября 2025Из жизни

Раскрыта неожиданная причина выбрасывания дельфинов на берег

Science Daily: Дельфины выбрасываются на берег из-за подобия болезни Альцгеймера
Юлия Юткина
Фото: Andy Heyward / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Медицинской школы имени Миллера, США, установили, что дельфины выбрасываются на берег из-за цианобактерий. Как пишет Daily Mail, эти водоросли вызывают у животных подобие болезни Альцгеймера.

Ученые изучили 20 афалин, которых нашли на пляжах лагуны Индиан-Ривер. В их тушах они обнаружили высокий уровень вещества, производимого цианобактериями, также известными как сине-зеленые водоросли. Их токсины способны повреждать области мозга, отвечающие за память и коммуникацию.

В мозге выбросившихся на берег дельфинов образовались белковые сгустки и спутались комиссуральные волокна. Подобные мутации обычно диагностируют у больных деменцией. Подробности исследования раскрыты в научном журнале Science Daily.

«Тот факт, что дельфины являются индикаторами токсического загрязнения морской среды, вызывает опасения относительно влияния цветения цианобактерий на здоровье людей», — отметил доктор Дэвис из Медицинской школы Миллера. По его словам, между сине-зелеными водорослями и диагностикой болезни Альцгеймера у людей существует потенциальная связь.

«Исследования с участием жителей острова Гуам показали, что люди, которые регулярно употребляют продукты, содержащие токсины цианобактерий, более склонны к развитию тех же аномалий мозга, что наблюдаются при болезни Альцгеймера», — сказано в статье.

Эта проблема усугубляется тем, что изменение климата способствует более частому и продолжительному цветению сине-зеленых водорослей. Их поглощает мелкая рыба и беспозвоночные, которых едят как дельфины, так и люди.

Ранее сообщалось, что в Великобритании дельфин вида афалина расправился с акулой и получил прозвище Энакин в честь героя «Звездных войн». Его агрессивное поведение остается загадкой.

    Все новости