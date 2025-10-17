Экономика
13:45, 17 октября 2025Экономика

Резко обвалилась торговля России с одной из стран Евросоюза

Статслужба Австрии: Торговый оборот с Россией упал на 74 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

За семь месяцев 2025 года торговый оборот между Россией и Австрией уменьшился относительно аналогичного периода прошлого года на 74 процента и составил 536,5 миллиона евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство этой страны Европейского союза.

Оказалось, что поставки из Австрии в Россию сократились на 13,4 процента (до 488,6 миллиона евро). Что касается российского импорта, то он упал на 96,8 процента и достиг 48 миллионов евро. Российская доля в австрийской внешней торговле снизилась с 0,92 процента до 0,24 процента, а в импорте — с 1,36 процента до 0,04 процента.

В основном Россия экспортировала в Австрию алюминий (на него пришлось около 46 процентов поставок), а покупала фармацевтическую и медицинскую продукцию с долей 57 процентов.

Ранее сообщалось, что Австрия и Словакия остались в списке противников одного из пунктов 19-го пакета антироссийских санкций, который предполагает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европейского союза. Вена потребовала «специального отступления» для разблокировки российских активов на сумму два миллиарда евро, чтобы передать их Raiffeisen Bank International.

