Экономика
12:25, 17 октября 2025Экономика

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в сфере ЖКУ

МВД: Россиянам стали звонить аферисты с просьбой заключить новый договор на газ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Россиянам начали звонить аферисты и предлагать заключать договор на техобслуживание газового оборудования. О новой схеме мошенничества в сфере жилищно-коммунальных услуг предупредили в МВД, сообщает ТАСС.

Так, людям звонят с незнакомых номеров и, ссылаясь на изменения в законодательстве, говорят о необходимости оформить договор на техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией.

Для убедительности злоумышленники называют номер талона на перезаключение договора по газоснабжению, а потом просят подтвердить действие на специальном сайте — он является фишинговым. После ввода контактных данных жертва получает СМС-сообщение с кодом. Мошенники просят продиктовать его по телефону, а затем запугивают кражей денег и призывают перевести их на «безопасные счета».

Ранее жителей Москвы предупредили о краже объявлений об аренде жилья. Мошенники воруют фото из настоящих предложений съемных квартир, а потом публикуют их в своем объявлении, предлагая по заниженной стоимости. Потенциальных квартирантов они просят оставить залог, чтобы забронировать недвижимость, а затем перестают выходить на связь.

