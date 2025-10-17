Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:50, 17 октября 2025Экономика

Россиянам посоветовали закупиться долларами к Новому году

Банкир Лушин: Россиянам стоит закупиться долларами к Новому году
Вячеслав Агапов

Фото: Reuters

Россиянам стоит закупиться долларами к Новому году. Такой совет дал гражданам заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин, его цитирует Bankiros.ru.

По словам банкира, укрепление рубля закончится после завершения крупных продаж валюты, которые идут, несмотря на снижение цен на нефть.

Материалы по теме:
На санкционных дрожжах. Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
На санкционных дрожжах.Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
21 мая 2022
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022

«С нового года по бюджетному правилу Минфин, скорее всего, приступит к покупке валюты, что завершит тренд на укрепление нацвалюты», — пояснил Лушин.

До конца года может произойти немало событий, которые значительно повлияют на финансовые рынки, поэтому россиянам стоит рассмотреть покупки импортной техники или покупки валюты заранее, добавил эксперт.

Аналитики полагают, что наблюдающийся в октябре рост курса рубля связан с активной продажей валюты со стороны экспортеров, которые до этого активно накапливали валюту, ожидая ослабления геополитической напряженности и более быстрого снижения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) РФ. Экспортеры сокращали вложения в валюту в условиях неясности того, «какие схемы Евросоюз может прикрыть в новом пакете санкций», отмечает источник «Коммерсанта».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп провели переговоры и договорились встретиться. Как на это отреагировал Зеленский?

    46-летняя звезда сериала «Кухня» едва не оголилась на камеру

    Зеленский встретился с производителем Patriot

    Орбан назвал сроки встречи Путина и Трампа в Венгрии

    Живущая в Европе россиянка приехала на родину и удивилась полным ресторанам

    Анонсирован смартфон с самым быстрым на рынке экраном

    Европа захотела сотрудничать с талибами

    Россиян предупредили о схеме мошенников с договорами на газовое оборудование

    Раскрыты подробности сотрудничества разведки Украины и США

    В США придумали способ вычислять суда российского «теневого флота»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости