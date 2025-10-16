Укрепление рубля объяснили действиями российских экспортеров

Ъ: Рост курса рубля сопровождался продажами валюты со стороны экспортеров

Наблюдающийся в октябре рост курса рубля сопровождалось значительными объемами торгов, что эксперты связывают с активной продажей валюты со стороны экспортеров, которые до этого наоборот активно накапливали соответствующие позиции, ожидая ослабления геополитической напряженности и более быстрого снижения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) РФ. О таком объяснении курсовой динамики пишет «Коммерсантъ».

В дальнейшем, по словам руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, «ставка на оба этих фактора не оправдалась, поэтому продажи валюты могли усилиться». Экспортеры сокращали вложения в валюту в условиях неясности того, «какие схемы Евросоюз может прикрыть в новом пакете санкций», отмечает другой собеседник издания, представляющий крупный российский банк.

При этом аналитики в целом не считают укрепление рубля долгосрочным трендом. Так, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер допускает в контексте прогнозируемого снижения притока экспортной выручки, что к концу года курс может откатиться до 85 рублей за доллар, 12 рублей за юань и 100 рублей за евро. Схожие уровни — 82-86 рублей за доллар к концу осени и 86-87 к концу года — прогнозирует и управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Некоторые эксперты полагают, что ослабление курса доллара способно стать аргументом в пользу снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое состоится 24 октября.

Рубль резко подешевел в первой декаде сентября, когда рынки ожидали более значительного, чем получилось в итоге, снижения ставки. После этого российская валюта начала постепенно отвоевывать позиции.