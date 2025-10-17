Россияне стали чаще покупать один вид жилья

«Яндекс Недвижимость»: Спрос на новостройки в России вырос на 12 %

По итогам третьего квартала 2025 года продажи квартир в новостройках российских городов-миллионников выросли почти на 12 процентов год к году. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Недвижимости» и «Пульса продаж новостроек», передает РИА Новости.

Всего за указанный период было заключено 59,5 тысячи ДДУ. Во втором квартале 2025-го показатель был ниже на 21 процент — 49,1 тысячи. Общая площадь проданных за третий квартал новостроек составила 2,8 миллиона квадратов — на 15 процентов больше, чем в предыдущем квартале.

Увеличение числа сделок по сравнению со вторым кварталом зафиксировали во всех 16 исследованных городах. Заметнее всего показатель вырос в Самаре — плюс 65 процентов, Нижнем Новгороде — плюс 54 процента, и Уфе — плюс 50 процентов. При этом больше всего сделок было заключено в Москве — 18,6 тысячи, Санкт-Петербурге — 8,4 тысячи, и Екатеринбурге — 5,6 тысячи.

Ранее руководитель аналитического центра института развития «Дом.РФ» Михаил Гольдберг спрогнозировал, что цены на жилье в России могут существенно вырасти в 2027 году.