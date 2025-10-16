Ценам на жилье в России предрекли существенный рост

«Дом.РФ»: Цены на жилье в России существенно вырастут в 2027 году

Цены на жилье в России могут существенно вырасти в 2027 году. Такую судьбу рынку недвижимости в стране предрек руководитель аналитического центра института развития «Дом.РФ» Михаил Гольдберг, пишет РИА Новости.

«Интересен 2027 год, когда, согласно прогнозам Центробанка, ключевая ставка упадет до 7-8 процентов, то есть ставки по ипотеке установятся на уровне 9-10 проценов. Это хорошие условия для удовлетворения отложенного спроса», — рассказал глава аналитического центра госкомпании.

На этом фоне цены на жилье могут вырасти. Дополнительным фактором подорожания может стать нехватка нового предложения на рынке, уточнил Гольдберг. При этом стоимость будет повышаться как у строящихся, так и у готовых к проживанию квартир.

Эксперт отметил, что за три квартала 2025 года цены на жилье в стране увеличились примерно на пять процентов. В Москве динамика еще выше — плюс 12 процентов за тот же срок. «В Москве, несмотря на все трудности с ипотечным кредитованием, хватает спроса для строительства объектов», — пояснил Гольдберг.

Ранее специалисты спрогнозировали, что в конце 2025 года жилье в России подешевеет. Однако коррекция цен будет незначительной.