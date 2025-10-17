Россиянка заявила о гидроцефалии у ребенка из-за одного действия врачей при родах

Жительница Ялты заявила о развитии гидроцефалии у ребенка из-за одного действия врачей при родах. По словам россиянки, медики выдавили из нее плод при кесаревом сечении. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на волне».

Беременность у женщины протекала нормально, она наблюдалась у врача. На 34-й неделе горожанка подхватила острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). В больнице ей выписали антибиотики и отправили домой.

Впоследствии состояние жительницы Ялты ухудшилось. У нее диагностировали отслоение плаценты, врачи решили проводить кесарево сечение. Как утверждает роженица, дежурная врач сделала слишком маленький разрез и начала выдавливать ребенка. Когда россиянка очнулась, медик объявила свои действия не противоречащими нормам. Она отметила, что у пациентки остался красивый шрам.

На второй день после родов младенца перевели в Симферополь, две недели он находился в тяжелом состоянии. Гидроцефалию поставили позже, шунт меняли уже несколько раз. На лечение малыша семья тратит около 300 тысяч рублей в месяц.

На протяжении года мать добивается возбуждения уголовного дела. Принимавшая роды врач до сих пор никак не комментировала ситуацию.

