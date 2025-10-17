Российские военные уничтожили три группы спецназа ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили в Харьковской области три группы спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Три группы ССО (Сил специальных операций) противника пытались заехать в один из населенных пунктов на харьковском направлении и на марше были уничтожены дронами», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что уничтоженные украинские военнослужащие должны были выполнять задачи штурмовых групп. Планировалось, что они сменят небоеспособных мобилизованных бойцов.

Ранее стало известно, что командование ВСУ превратило спецназ из элитных войск в «пушечное мясо». Сообщалось, что такими военнослужащими украинские командиры начали закрывать дыры в обороне.