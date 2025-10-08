Бывший СССР
Командование ВСУ превратило спецназ из элитных войск в пушечное мясо

РИА Новости: Спецназ ВСУ из элитных войск превращается в «пушечное мясо»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает на штурм украинский спецназ из элитных войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что спецназ ВСУ превращается в «пушечное мясо», которое закрывает собой дыры в обороне. При этом командование ВСУ запрещает говорить об их гибели, отметил собеседник агентства. «Некрологи ограничиваются упоминаниями только позывных, в редких случаях фамилией и именем», — сказал он.

При этом в ведомстве добавили, что за последние две недели стало известно о ликвидации как минимум пятерых украинских спецназовцев.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили в приграничной с Россией Сумской области командира группы сил специальных операций (ССО) ВСУ Леонида Семенюка. До этого военные РФ ликвидировали группу спецназа ВСУ в Купянске при попытке покинуть город.

