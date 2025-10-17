Российским космонавтам помогли «динозаврики»

«Роскосмос»: Космонавтам в ходе ВКД помогли плоскогубцы

Космонавтам госкорпорации «Роскосмос» во время последней внекорабельной деятельности (ВКД) — выхода в открытый космос — помогли плоскогубцы-«динозаврики». Об этом со ссылкой на трансляцию госкорпорации сообщает ТАСС.

По данным агентства, после установки оборудования эксперимента «Экран-М» потребовалось приоткрыть одну из крышек, для чего были использованы плоскогубцы-«динозаврики». ТАСС отмечает, что сложности возникли из-за трудностей с мелкой моторикой, характерной для выполнения работ в скафандре.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий в четверг, 16 октября, выйдут за борт Международной космической станции в открытый космос.

Основная задача ВКД — установка оборудования для научного эксперимента «Экран-М», предполагающего выращивание полупроводниковых материалов в невесомости.