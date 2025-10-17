Российский боец накрыл собой украинскую гранату и выжил

RT: Боец СВО из Краснодарского края накрыл собой украинскую гранату и выжил

Боец специальной военной операции (СВО) из Краснодарского края с позывным Джоконда накрыл собой украинскую гранату, спасая подчиненных, и выжил. Об этом пишет RT.

По данным издания, восемь российских солдат попали в окружение превосходящих по численности бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бой пришлось вести прямо из окопа, который противник закидывал гранатами.

«Первую заброшенную врагами гранату я сумел выбросить, а вторая упала в сторону Джоконды. Он тут же сел на нее, а нам приказал ложиться», — рассказал командир группы с позывным Азик.

По его словам, бойцов лишь посекло осколками, они сумели вырваться из окружения ВСУ и вытащить Джоконду. Он получил тяжелые ранения, но остался жив.

Ранее сообщалось, что другой российский участник СВО чудом выжил после удара украинского FPV-дрона. Со слов медсестры отдельного медотряда группировки «Днепр» с позывным Феникс, поступивший с ранением боец мог разговаривать и шутить.