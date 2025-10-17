Бывший СССР
Санду пофантазировала о де Голле на должности премьера Молдавии

Санду ответила на критику назначения нового премьер-министра словами о де Голле
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду ответила на критику назначения нового премьер-министра, американца молдавского происхождения из Украины Александра Мунтяну словами об экс-президенте Франции Шарле де Голле и одном из почитаемых в республике правителей Молдавского княжества Стефане Великом (румынский вариант имени — Штефан чел Маре). Ее слова приводит Newsmaker в своем Telegram-канале.

«Честно говоря, думаю, что даже если бы мы воскресили Штефана чел Маре, он все равно оказался бы недостаточно хорош для некоторых наших соотечественников. Или Шарль де Голль, например», — заявила Санду.

Шарль де Голль был президентом Франции после Второй мировой войны. В годы оккупации Гитлера стал лидером и символом французского сопротивления.

Ранее стало известно, что живущий на Украине Александр Мунтяну станет премьером Молдавии. Он окончил МГУ по специальности «физика» и экономический факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке.

