05:01, 17 октября 2025Забота о себе

Сексолог предостерегла от использования популярного в соцсетях средства вместо смазки

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Сексолог Мегха Панчоли предостерегла от использования одного народного средства в качестве смазки — кокосового масла, популярного в соцсетях. О его вреде она сообщила Metro.

По словам Панчоли, продукты на масляной основе могут повредить презервативы, что может привести к заражению инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), или нежелательной беременности. Причем испортить средство контрацепции может даже небольшое количество масла, поэтому важно выбирать смазки на водной основе.

Также, продолжила сексолог, масла могут раздражать ткани гениталий и вызывать крошечные микротрещины на коже или слизистых оболочках, что облегчает проникновение вирусов и бактерий в организм и еще больше увеличивает риск передачи ИППП, развития бактериального вагиноза и дрожжевых инфекций, аллергии, зуда и сыпи.

Ранее сексолог Люси Роуэтт поделилась способами увеличить длительность секса. По ее словам, для этого важно не заострять внимание на проникновении.

